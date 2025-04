Reggio Calabria, ramo di un grosso albero si schianta su un’auto sul Lungomare

StrettoWeb

Attimi di paura poco fa sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, dove un grosso ramo si è staccato improvvisamente da un albero a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la città da più giorni. Il ramo, di notevoli dimensioni, è precipitato al suolo finendo direttamente su un’auto parcheggiata lungo la via, danneggiandola in maniera evidente.

Fortunatamente, al momento dell’impatto non c’erano persone a bordo né passanti nelle immediate vicinanze, evitando così conseguenze ben più gravi. L’episodio si è verificato nel tratto centrale del Lungomare, in una zona molto frequentata da cittadini e turisti, soprattutto nelle giornate di bel tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.