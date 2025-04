Reggio Calabria su Rai Storia per ammirare la bellezza dei Bronzi di Riace tra arte e storia

StrettoWeb

Tra le città più belle della regione, Reggio Calabria ospita una gran varierà di opere artistiche e offre scorci di intensa, rara bellezza. È lei la protagonista dell’appuntamento con la serie “Storia delle nostre città” in onda lunedì 21 aprile alle 22.10 su Rai Storia. La città si affaccia sul mare, e il suo clima mite le garantisce una grandissima fertilità, fattore determinante per il mercato di ortaggi, olio e vini. I resti subacquei di colonne romane, la bellissima fortezza aragonese e la Cappella del Duomo sono solo alcuni dei suoi elementi più suggestivi. Reggio Calabria possiede anche uno dei musei archeologici più importanti in Italia, che conserva, oltre a reperti della Magna Grecia, anche gli splendidi Bronzi di Riace.

