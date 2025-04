Reggio Calabria, il 7 aprile la presentazione del libro “Maschicidio” | INFO

StrettoWeb

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale presenta: “Maschicidio. Una promessa bugiarda di felicità“. Il libro, edito Pellegrini, approda a Reggio Calabria con l’associazione Biesse presieduta da Bruna Siviglia. Il 7 aprile, ore 17:00, presso lo Spazio Open, l’associazione ospita Daniela Rabia, autrice del testo. Introduce e modera la Presidente e fondatrice di “Biesse”, Bruna Siviglia. Dialogheranno con la scrittrice i soci Patrizia Canale, Antonino Criaco e Giorgio Neri. A loro si aggiunge Valeria Adriana Scopelliti, autrice di una delle tre prefazioni.

“Maschicidio” è il quattordicesimo testo della scrittrice catanzarese che ambienta i suoi volumi in Calabria si tratti di romanzi, racconti, poesie o guide cineturistiche. Un modo per valorizzare la propria terra. Questa volta la tematica è la violenza di genere che ha per vittima un uomo e vede al centro una donna che perde il controllo e tenta un gesto folle prima di ritrovare sé stessa. Un libro per riflettere sulla violenza e sull’amore vero. Il romanzo sta riscuotendo successo ed è in corsa per premi prestigiosi. L’associazione reggina riconferma il suo ruolo fondamentale anche nell’affrontare tematiche di interesse sociale dando voce ad artisti di spessore.

