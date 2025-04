Reggio Calabria, al Consiglio Regionale la presentazione del 9° Slalom di Gambarie

StrettoWeb

Conferenza stampa di Presentazione del 9° Slalom di Gambarie, che andrà in scena il 27 Aprile, prova di apertura del Campionato Italiano Slalom ACI SPORT 2025. L’incontro con i giornalisti avrà luogo giovedì 24 aprile, alle ore 17, presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria. Interverranno: il presidente dell’ACI di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, il delegato provinciale ACI – RC, Antonino Antonazzo, il delegato della Scuderia “Piloti per Passione”, organizzatrice dell’evento, Vincenzo Barca, il Presidente della suddetta Scuderia, Giuseppe Denisi, il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, e l’Onorevole Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica italiana, da sempre particolarmente legato al mondo dei motori.

A moderare la conferenza sarà l’addetto stampa della gara, il giornalista Francesco Romeo.

