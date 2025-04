Reggio Calabria, presentate le iniziative a sostegno del referendum di giugno

StrettoWeb

Cinque Sì convinti in vista dell’appuntamento referendario del l’8 e del 9 giugno da parte di Alleanza Verdi Sinistra e della Cgil. Nel Circolo Reggio Sud si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative a sostegno dei referendum per il lavoro e la cittadinanza, a cui hanno partecipato Demetrio Delfino e Angela Martino per Sinistra Italiana, Gerardo Pontecorvo per i Verdi e Gregorio Pititto per la Cgil. Il raggiungimento del quorum è una sfida non semplice, anche a causa della scelta illogica e dispendiosa da parte del governo di scorporare l’appuntamento referendario da quello elettorale amministrativo.

Ma approfondendo i temi dei quesiti – come ribadito nel corso della conferenza stampa – risulta chiaro che non si tratti di questioni di destra o di sinistra, ma di vicende che riguardano l’ampliamento dei diritti di tutti, a prescindere dal proprio orientamento politico, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori per un lavoro più sicuro, meno precario, più giusto e a favore di un’integrazione più efficace di quanti stranieri lavorano e vivono in Italia da anni ed anni.

Informare i cittadini è fondamentale affinché esercitino in modo consapevole il loro diritto al voto e per questa ragione Alleanza Verdi Sinistra sarà presente nelle prossime settimane sul territorio metropolitano con gazebo e banchetti informativi. Il primo di questi appuntamenti sarà il prossimo 22 aprile, nel pomeriggio, a Piazza Camagna. Successivamente la campagna elettorale referendaria si sposterà su Melito, Bova e Siderno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.