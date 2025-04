Reggio Calabria, il premio mondiale di poesia “Nosside 40” fa tappa a Londra

StrettoWeb

Il viaggio internazionale della Quarantesima Edizione del Premio Mondiale di Poesia Nosside prosegue con una tappa d’eccezione a Londra, giovedì 3 aprile alle ore 18. Dopo la felice apertura ufficiale nella storica Aula Magna dell’Università dell’Avana, il prestigioso evento sarà ospitato dal Consolato Generale d’Italia nella capitale britannica. L’incontro sarà inaugurato dal Console Generale Domenico Bellantone, che ha inserito la manifestazione nel programma culturale e promozionale rivolto alla numerosa comunità italiana presente a Londra.

Seguirà l’intervista della giornalista Luisella Mazza al prof. Pasquale Amato, fondatore del Premio Nosside nel 1983 a Reggio Calabria, città che continua a rappresentare il cuore pulsante di questa iniziativa culturale globale. Nel corso delle sue 39 edizioni, il Premio ha coinvolto poeti di 108 paesi e valorizzato opere in 160 lingue e

idiomi nativi e locali, distinguendosi come un concorso di poesia inedita unico al mondo. Amato illustrerà i tratti distintivi del Premio, a partire dalle sue due identità strategiche: il plurilinguismo, che accoglie tutte le lingue del mondo attraverso le cinque lingue ufficiali (italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese), e la multimedialità, che consente la partecipazione con poesie scritte, in video o

in forma musicale (canzone d’autore).

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai Premi Speciali, che offrono ai

concorrenti un’ulteriore possibilità di espressione oltre alla poesia inedita a tema libero.

Tra questi:

Premio Speciale Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria: per opere

dedicate al “principe mondiale degli agrumi”. Premio Speciale Nosside-Aspromonte: per poesie incentrate sul

tema della montagna, ovunque nel mondo. Premio Speciale Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi: dedicato ai

poeti ispirati dagli stretti marittimi che caratterizzano i vari continenti. Premio Speciale Nosside-Kouros di Reghion: rivolto ai giovani poeti tra i 15 e i 25 anni, ispirato alla statua in marmo del Dio Apollo custodita nel Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria.

Tra le novità annunciate per questa edizione:

Premio Speciale Nosside-Europa, ispirato al mito della principessa

fenicia Europa e al legame culturale del continente con il Mediterraneo. Premio Speciale Nosside-Teàgene di Reghion, che per la prima volta apre la competizione a un’opera in prosa, dedicata a un poeta vissuto in qualsiasi epoca e luogo del mondo.

A testimonianza della portata universale del Premio, interverrà Mukul Dahal, poeta originario di Kathmandu (Nepal) e Vincitore Assoluto della XXV Edizione del Nosside nel 2009. Dahal racconterà la sua esperienza con il Premio e leggerà la sua poesia vincitrice in lingua Nepali, accompagnato da un commento musicale del maestro Dario

Zema. La serata si concluderà con un momento dedicato al gusto e alla tradizione: il lancio del “Dolce del Premio di Poesia Nosside”, ideato dal Maestro Pasticcere Angelo Musolino di Reggio Calabria, Presidente dei Pasticceri Italiani CONPAIT. Il dolce, ispirato agli ingredienti tipici del Mediterraneo antico, sarà offerto in degustazione ai partecipanti, in omaggio alla poetessa magnogreca Nosside di Locri, figura emblematica del Premio. L’evento rappresenta un’opportunità unica per celebrare la poesia, la cultura e il dialogo tra i popoli, consolidando il prestigio del Premio Nosside nello scenario mondiale.

