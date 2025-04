Reggio Calabria, potenziamento rete Enel: disservizi idrici a Pentimele e Archi

StrettoWeb

L’Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che per un intervento di potenziamento cavi Enel, saranno previsti disservizi idrici previsti a Pentimele. “Su richiesta dell’E.Q. Servizio Idrico Integrato, Arch. Domenico Macrì, si comunica che l’impresa esecutrice Tecno Appalti effettuerà un intervento per la riparazione di una perdita in via Nazionale Pentimele n. 112. Durante l’esecuzione dei lavori, previsti per la giornata odierna dalle ore 16:00 alle ore 20:00 circa, si potranno verificare disservizi idrici nelle zone di Archi e Pentimele. Il disservizio si è reso necessario a fronte di un accidentale danneggiamento della condotta idrica durante i lavori di potenziamento della rete elettrica Enel, attualmente in corso nella stessa area. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

