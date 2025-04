Reggio Calabria, paura per un 22enne scomparso da 5 giorni: “vado da mamma in Sicilia, sono ai traghetti”. Poi il silenzio

StrettoWeb

Sono giorni di apprensione a Reggio Calabria per la scomparsa di un giovane di 22 anni, Giuseppe Pasquale Miraglia, che si è allontanato da Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria la mattina del 22 aprile. Miraglia aveva detto che avrebbe raggiunto la mamma in Sicilia dopo una lite con la compagna, ma non è mai arrivato. Il suo telefono risulta spento e chiunque dovesse vederlo può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV 3881894493⁩.

