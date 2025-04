Reggio Calabria, nuovo seminario informativo del Progetto ReP sulle competenze digitali

StrettoWeb

“Il presente è digitale. Ti connetti o resti indietro?” sarà il tema del prossimo Seminario Informativo del Progetto “Reciprocità e Protagonismo”, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. L’evento, il quarto dallo scorso luglio nella nostra Regione, si terrà venerdì 4 aprile 2025 alle ore 10.00 presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria , in via del Torrione n. 96. Sarà l’occasione per fare il punto su un’iniziativa progettuale ambiziosa che sta formando donne e uomini tra i 34 e i 50 anni sulle competenze digitali, con l’obiettivo di colmare le carenze riscontrate dai dati statistici e di favorire l’occupazione di una fascia d’età spesso trascurata dal mercato del lavoro. I percorsi di formazione gratuiti, comprensivi di orientamento specialistico e rivolti a disoccupati, si stanno svolgendo presso le sedi CIOFS/FP di Reggio Calabria, Rosarno e Soverato e prevedono nello specifico corsi di “Gestione social media per la vita e il lavoro”, “Digital marketing e creazione contenuti” e “Digital web e e-commerce”, quest’ultimo con rilascio di qualifica professionale di “Tecnico in e-commerce” riconosciuta dalla Regione Calabria.

Nel corso del seminario informativo del 4 aprile prossimo sono previsti in apertura i saluti istituzionali di suor Carmela Rocca, presidente del CIOFS/FP Calabria ETS, e di Daniele Cartisano, project manager di “Reciprocità e Protagonismo”, il quale relazionerà sullo stato di avanzamento dell’azione progettuale. Seguiranno gli interventi e le testimonianze di autorevoli personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale calabrese che hanno ottenuto importanti risultati grazie ai processi di digitalizzazione: Ida Caterini, orafa “Ida Caterini Gioelli”, Rocco Scutellà, maestro pasticcere Pasticceria “Scutellà”, Malaga Cavalea, presidente sezione cartaria, editoria e comunicazione Confindustria Reggio Calabria e amministratore unico Mades Srl, Rosa Gattuso, amministratrice New Teosidos, e Michele Valenzise, dottore agronomo e project manager per i Fondi Strutturali Comunitari. Il seminario informativo sarà moderato dalla giornalista Eva Giumbo. Durante il convegno saranno consegnati gli attestati di frequenza ai corsisti della sede di Reggio Calabria che hanno già concluso le attività di formazione.

“Reciprocità e Protagonismo” è un progetto promosso dal CIOFS/FP Calabria ETS, in qualità di ente capofila, da ARCES e dal CIOFS Scuola ETS. Per ulteriori informazioni e per aderire gratuitamente ai percorsi formativi è possibile visitare il sito www.ciofsfpcalabria.it/progettorep e consultare i canali social “Progetto ReP”.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.

