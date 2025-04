Reggio Calabria, nuove tappe europee per il maestro Alessandro Tirotta

StrettoWeb

Una primavera ricca di nuovi podi e nuovi percorsi artistici per il Direttore d’orchestra reggino, Alessandro Tirotta. Spagna, Romania, Polonia e qualche nuova esperienza discografica per il Direttore principale dell’Orchestra del Teatro Cilea. Sarà infatti Direttore docente ospite nei prossimi giorni presso l’ ESMAR di Valencia (Escuela Superior De Musica De Alto Rendimento), per un percorso da didatta su repertorio del 900 russo e la musica di Igor Stravinsky. Nuovamente ospite dell’Opera Romana Craiova sarà sul podio per dirigere “Pagliacci”, opera di Ruggero Leoncavallo ambientata proprio in Calabria, emblema dell’opera verista assieme a Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Iniziative maggio

Il mese di Maggio, tra le altre produzioni il Maestro Tirotta lo dedicherà ad una nuova incisione discografica, in un repertorio nuovo e non usuale. Inciderà assieme alla Concert Band Melicucco l’integrale delle marce militari di L. Van Beethoven per un progetto discografico, in collaborazione con i Solisti del Teatro alla Scala, che affronterà la produzione integrale di musica per strumenti a fiato, quindi Orchestra di fiati per un repertorio Classico e dal fascino storico.

Altro concerto di grande spessore darà quello alla guida dell’Orchestra del Teatr Wielki di Lodz (Polonia) con un programma interamente dedicato al compositore pesarese Gioacchino Rossini, con pagine ovviamente dal repertorio brillante italiano ma anche dal repertorio serio e semiserio. Soddisfazione per il Maestro reggino che ormai è parte riconosciuta a livello internazionale del professionismo musicale nato in riva allo Stretto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.