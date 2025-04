Reggio Calabria, Neri va giù duro: “teatrino politico, la maggioranza fa acqua da tutte le parti”

StrettoWeb

Armando Neri, coordinatore cittadino della Lega e consigliere comunale a Palazzo San Giorgio, va giù duro contro l’ennesimo rimpasto della giunta Falcomatà, nel corso del consiglio comunale in corso. “Dove sono gli interessi collettivi dei cittadini? Le esigenze delle periferie? Faccio fatica a capire se ci troviamo in un consiglio comunale o in una nuova sede del Partito Democratico”, evidenzia l’ex vicesindaco di Reggio Calabria.

“Basta con questo teatrino politico con un valzer di poltrone stucchevoli. La verità è che la maggioranza fa acqua da tutte le parti. Servono risposte chiare e certe ai cittadini che non ne possono più di questa situazione”, conclude Neri.

