Reggio Calabria, al Museo la nuova esperienza della realtà aumentata: tutto pronto per l’evento

L’azienda Living Camera è pronta per l’evento di domani, sabato 5 aprile 2025, alle ore 09.30, presso la terrazza del MArRC. Lì si terrà la presentazione ufficiale dell’applicazione pilota sviluppata nell’ambito del progetto “FARM – Formazione Augmented Reality e Musei”, promosso dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’applicazione pilota, sviluppata con il contributo di esperti di tecnologie immersive, marketing e grafica 3D, consente di esplorare alcune opere del MArRC in modo innovativo grazie alla realtà aumentata. Ricostruzioni tridimensionali, contenuti interattivi e approfondimenti storici arricchiranno l’esperienza di visita, offrendo nuove modalità di fruizione del patrimonio culturale.

Chi interverrà

L’evento vedrà gli interventi di Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e di Antonio Luca Morabito – Amministratore Living Camera S.R.L. Seguirà poi un dialogo con i protagonisti del progetto. Dopo la presentazione, è prevista una visita guidata agli spazi espositivi interessati dai contenuti in realtà aumentata, per consentire ai partecipanti di scoprire dal vivo le potenzialità dell’applicazione.

