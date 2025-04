Reggio Calabria, per Pasqua il Museo si apre al pubblico con due proposte speciali: tutti i dettagli

StrettoWeb

Durante le festività pasquali, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si apre al pubblico con due proposte speciali, pensate da CoopCulture per riscoprire il piacere della condivisione, della scoperta e dei ritmi lenti. La prima esperienza prende vita grazie a una guida silenziosa e poetica: sono le Muse, figure mitologiche deputate alla diffusione delle arti, che accompagnano i visitatori in un percorso davvero speciale. Le Muse, infatti, guideranno i partecipanti – come assistenti silenziose – alla scoperta del museo attraverso un linguaggio codificato, la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Un approccio emozionante e accessibile, pensato per permettere a ogni visitatore di interagire, esprimersi e scegliere elaborando quanto appreso. Un viaggio sorprendente nel mondo dell’arte e dei reperti, dove il silenzio si fa racconto.

Accanto a questo percorso, pensato per tutti, c’è un’attività Di Sirene, Arpie e cavalli alati pensata in particolare per le bambine e i bambini: tra le sale del Museo si parte alla ricerca di creature straordinarie, immagini bizzarre e fantastiche che popolano le opere antiche. Un’occasione per osservare, meravigliarsi e immaginare, trasformando la visita in un’esperienza attiva e creativa. Osservando con attenzione e lasciandosi stupire, i partecipanti raccolgono immagini e suggestioni per poi costruire, alla fine del percorso, un proprio “quaderno degli animali fantastici”: un piccolo catalogo personale, fatto di sagome, colori e fantasia, proprio come un’enciclopedia immaginaria ispirata al mondo di Borges.

