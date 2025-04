Reggio Calabria, Milia: “la città ferma, senza slancio. L’Amministrazione Falcomatà è la più grande disgrazia per la città”

StrettoWeb

“Il Sindaco Falcomatà rivendica con orgoglio la sua decisione di non dichiarare il dissesto, affermando che questa scelta avrebbe salvato imprese, commercianti e professionisti, determinando il rilancio della città. Ma, purtroppo, la realtà quotidiana dei reggini è ben lontana da questa visione idilliaca. La città è ferma, il tessuto sociale ed economico è in difficoltà, e le uniche operazioni veramente visibili sono quelle legate all’incremento del turismo, grazie ai voli Ryanair, quella stessa operazione che il Sindaco sbeffeggiava”. A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia. “Parlare di miracoli quando ogni giorno la città si presenta nel suo volto peggiore è quantomeno un atto di disonestà politica: invece di riconoscere il fallimento di politiche che non hanno saputo rilanciare la città, cerca di trarre vantaggio dalla sola fortuna di un flusso turistico che nessuna Amministrazione ha saputo costruire in modo strategico – prosegue il capogruppo– il Sindaco celebra il risanamento delle casse pubbliche, ma mi chiedo come sia possibile parlare di “città che cambia” quando ogni angolo è trascurato e in degrado, a causa della scarsa manutenzione in tutti i settori”.

“Declino della città”

“Si parla di supporto ai commercianti, quegli stessi commercianti ignorati da quest’ Amministrazione, mai ascoltati, mai sostenuti, mai coinvolti nelle iniziative in un momento storico in cui più che mai la città necessita di politiche mirate a rilanciare il commercio e le attività produttive”, prosegue la nota. “Dodici anni di Amministrazione Falcomatà non hanno portato a una città risanata, piuttosto, hanno contribuito ad un lento, costante declino. Una città ferma, senza slancio, dove le parole del Sindaco non trovano corrispondenza nelle strade, nei quartieri e nelle vite quotidiane dei cittadini. La verità è che Reggio Calabria merita ben altro. Un cambio di passo, un’ Amministrazione dotata di una visione che guardi realmente al futuro e che sia in grado di ascoltare e supportare le necessità della comunità, senza sottrarsi alla realtà dei fatti”, conclude il capogruppo.

