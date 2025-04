Reggio Calabria, a causa del maltempo rinviato il primo evento della Corrireggio 2025

StrettoWeb

A causa delle avverse condizioni meteo, l’evento “Tutti in gioco”, primo evento della Corrireggio 2025, programmato in data odierna slitterà al 22 aprile sempre alle ore 16:00 al Parco Urbano del Tempietto di Reggio Calabria. “Tutti in gioco!” è il frutto della collaborazione di tante società e associazioni ed è dedicato allo sport e all’inclusione; un intenso pomeriggio di attività sportive aperte a tutti, dove atleti normodotati e con disabilità si sfideranno giocosamente insieme, cioè in un clima di condivisione, partecipazione e divertimento.

Le discipline coinvolte includono basket, tiro a segno, bocce, vela e molte altre.

