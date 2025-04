Reggio Calabria: sul lungomare la cerimonia di inaugurazione del Flavofish

StrettoWeb

Venerdì 11 Aprile p.v., in occasione della Giornata del Mare, alle ore 9:30, presso il lungomare I. Falcomatà (zona Tempietto) si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Flavofish (Pesce-mangiaplastica) che l’Interact club “Convitto Campanella” e il Convitto doneranno al Comune di Reggio Calabria come impegno concreto per uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’uomo e dell’ambiente. Alla cerimonia parteciperanno la dr.ssa Francesca Arena, Dirigente Scolastico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”; l’avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco del Comune Reggio Calabria; il dr. Giampaolo Latella, Presidente Rotary di Reggio Calabria; il dr. Paolo Brunetti, Vicesindaco Comune Reggio Calabria; la dr.ssa Maria Pia Porcino, Governatrice Rotary distretto 2102; la dr.ssa Simonetta Neri, Delegato Giovani per l’Interact Reggio Calabria; la prof.ssa Francesca Foti, tutor scolastico Interact “Convitto T. Campanella”; Domenico Calabrò, Presidente Interact club “Convitto T. Campanella”.

L’evento rappresenta un significativo momento di coinvolgimento per l’intera comunità scolastica, a cui parteciperanno gli studenti soci Interact del Convitto “T. Campanella” e a cui sono invitate le loro famiglie e tutta la cittadinanza.

