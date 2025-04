Reggio Calabria, l’ultima interessante trovata per i turisti: tablet informativi dentro le attività commerciali | DETTAGLI

StrettoWeb

ReggioCalabriaGuide.it lancia “Tourist Touch Point”, un’iniziativa che punta a rendere l’informazione turistica sempre più vicina, diffusa e smart, coinvolgendo direttamente le realtà del territorio. L’idea è semplice e concreta: tablet da 10” con supporto personalizzato, installati all’interno di bar, negozi, strutture ricettive e attività commerciali che scelgono di diventare punti informativi leggeri, offrendo così un servizio utile a cittadini e visitatori. Ogni dispositivo è collegato alla web app ReggioCalabriaGuide.it, portale turistico interattivo che raccoglie luoghi, eventi, itinerari e consigli utili per chi visita la città e l’area metropolitana. Con un semplice tocco, i turisti possono navigare la web app, esplorare i dintorni, trovare informazioni aggiornate e, tramite QR code, trasferire tutto comodamente sul proprio smartphone.

“Tourist Touch Point nasce dalla convinzione che l’accoglienza si costruisce insieme, a partire dai luoghi che viviamo ogni giorno. Coinvolgere le attività del territorio significa creare una rete diffusa di punti di riferimento, per promuovere una nuova cultura dell’ospitalità.” dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, l’associazione che promuove la web app ReggioCalabriaGuide.it. L’obiettivo è creare un sistema capillare e partecipato, in cui ogni attività che aderisce diventa parte attiva della promozione turistica, contribuendo a offrire un’esperienza più fluida e accessibile a chi arriva in città. L’iniziativa è riservata alle attività già aderenti alla web app ReggioCalabriaGuide.it, alle nuove che aderiranno, e prevede un piccolo contributo una tantum per l’attivazione del servizio.

