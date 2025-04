Reggio Calabria, l’emozionante lettera di ringraziamento ai medici Cozzupoli e Bova: “grazie per quello che fate”

StrettoWeb

Una lettera a cuore aperto, emozionante, per ringraziarli a nome suo e anche dell’intera comunità. Il Direttore della Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria, Cavalier Giuseppe Sciacca, ha voluto così – con una profonda missiva – esprimere gratitudine ai Dottori Pietro Cozzupoli e Filippo Bova, stimati, conosciuti ed esperti medici di Reggio Calabria. Di seguito la lettera integrale, ricca di parole di affetto, stima, gratitudine e ringraziamento per il servizio che svolgono per la comunità.

“Desidero esprimere pubblicamente la mia più profonda gratitudine a due figure di riferimento della sanità reggina: il dottor Pietro Cozzupoli, stimato urologo, e il dottor Filippo Bova, dirigente ospedaliero di grande esperienza e autorevolezza. A loro devo la mia vita: in passato mi hanno curato e salvato, oggi continuano ad assistermi con la stessa dedizione e disponibilità di sempre. Ma questo mio ringraziamento va oltre la mia vicenda personale. È rivolto a nome di tutti quei cittadini che, nel corso degli anni, hanno trovato in questi due professionisti una guida, un sostegno, un volto umano e competente della medicina”.

“Il dottor Cozzupoli e il dottor Bova rappresentano l’eccellenza che esiste anche qui, nella nostra Calabria. Hanno saputo distinguersi per l’impegno silenzioso, per l’umiltà con cui si mettono al servizio degli altri e per la profonda sensibilità con cui trattano ogni paziente. La loro reputazione li precede: sono conosciuti e stimati non solo per le competenze, ma per l’umanità che mettono in ogni gesto. In un’epoca in cui la sanità pubblica vive tante difficoltà, sapere che la nostra città può contare su professionisti come loro è motivo di orgoglio e speranza. A nome mio, e simbolicamente di un’intera comunità, dico grazie. Di cuore”.

Cavalier Giuseppe Sciacca

