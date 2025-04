Reggio Calabria, Latella sullo Street Food: “città pronta ad ospitare grandi eventi. E non è finita, la Primavera Reggina continua”

StrettoWeb

“Quattro giorni di festa quelli del ‘Reggio Calabria Street Food Fest’, nei quali, cittadini e turisti hanno avuto l’opportunità di assaporare specialità gastronomiche di assoluta qualità, ma soprattutto, si sono lasciati coinvolgere in un viaggio entusiasmante, tra tradizione, novità, musica, intrattenimento e tanta spensieratezza” – lo ha dichiarato il Consigliere comunale delegato al Turismo Giovanni Latella, che ha aggiunto: “Reggio Calabria si sta abituando ai grandi eventi e risponde con la maturità delle grandi capitali d’Europa e del Mediterraneo, grazie ad un’ottima organizzazione che ha messo insieme, oltre allo sforzo del promoter dell’evento, anche le competenze professionali delle aziende di servizio del Comune di Reggio Calabria, Castore, Atam oltre ad Ecologia Oggi, rendendo le quattro giornate impeccabili, sotto tutti i punti di vista. Un plauso in questo senso va indirizzato all’organizzazione promossa dalla Città Metropolitana, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, dal Vicesindaco Carmelo Versace, che hanno creato l’opportunità per una proficua sinergia tra pubblico e privato che ha prodotto un valore aggiunto importante per il nostro territorio, sia in termini economici che d’immagine positiva”.

“Abbiamo avuto conferma, qualora ce ne fosse stato il bisogno – sottolinea Latella – che la nostra città è viva, è aperta alle ‘contaminazioni’ sociali e culturali, legate a manifestazioni extracittadine come quella dello Street Food, ma soprattutto, è in continuo fermento, grazie all’offerta di eventi messa in campo da Comune e Città Metropolitana, attraverso una programmazione accurata e studiata nei tempi e nei modi giusti, che ci ha permesso di destagionalizzare le attività attrattive e promozionali che riguardano lo sviluppo dei nostri territori”.

“In queste settimane sono tantissimi gli eventi che si stanno susseguendo sul nostro territorio. Sia sotto il profilo sportivo, ad esempio con il Giro Handbike, il Giro Ciclistico della Città Metropolitana, la partita della Nazionale Italiana di Basket, ma anche sotto il profilo prettamente turistico, con una città brulicante di meeting, raduni, importanti meeting nazionali ed internazionali, l’arrivo delle navi da crociera”.

“E non è finita qua…Già nei prossimi giorni con il Concerto del Primo Maggio, con gli eventi collegati al programma della ‘Primavera Reggina’, con gli importanti appuntamenti sportivi previsti nelle prossime settimane, sono attese tantissime presenze che movimenteranno ancor di più l’indotto della nostra città. Parlo ad esempio dell’inaugurazione del Centro Tecnico Federale di Ciccarello, o ancora del passaggio dell’Amerigo Vespucci, vera eccellenza della Marina Militare Italiana, che nei prossimi giorni farà tappa proprio a Reggio Calabria”.

“Per questo non vogliamo fermarci e – conclude – non faremo in tempo a goderci l’intera rassegna di manifestazioni previste per la ‘Primavera Reggina’ che saremo travolti dal calendario dell’Estate Reggina, per il quale sono previste tantissime sorprese. Reggio è attrattiva, in grado di accogliere e stupire. Grazie al lavoro promosso dalla squadra delle Amministrazioni Comunale e Metropolitana, guidate dal Sindaco Falcomatà, continueremo a mostrarci all’altezza degli importanti appuntamenti che abbiamo programmato, continuando a custodire e valorizzare il fascino della nostra amata Reggio e la sua naturale vocazione turistica”.

