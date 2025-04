Reggio Calabria, interventi in corso per riparare i danni causati del maltempo delle scorse ore

StrettoWeb

Il consigliere delegato alle manutenzioni, Franco Barreca, informa la cittadinanza che, “grazie alla stretta sinergia con il Settore Ambiente e Manutenzioni, la società Castore sta portando avanti con impegno gli interventi programmati per riparare i danni causati dal recente maltempo. Le operazioni si concentrano in particolare sul ripristino della viabilità, sia in città che nelle aree collinari, e sul ristabilimento delle condizioni di sicurezza per garantire l’incolumità dei cittadini“.

