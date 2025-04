Reggio Calabria, incidente sulla SS106 a Pellaro: scontro tra auto e moto, un ferito

StrettoWeb

​Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Lo scontro è stato tra un’auto e una moto e nel sinistro si registra un ferito. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che stanno regolando il traffico che sta subendo parecchi disagi e i soccorritori del 118 per prestare le prime cure al ferito. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle cause che hanno portato all’incidente.​

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.