Reggio Calabria, grave incidente a catena a Pentimele: diversi feriti, anche una neonata. E il padre aggredisce gli agenti della Municipale | FOTO

Clamorosa catena di incidenti stradali nel pomeriggio di oggi a Pentimele, nella curva dell’ex Fiera nei pressi del Palazzetto dello Sport. Due auto (una Fiat 500 e una Citroen C1) si sono scontrate frontalmente in modo molto violento, tanto da richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli e consegnarli alle cure dei soccorritori del 118 sulle ambulanze. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Durante le operazioni del sinistro, un’altra automobile, un Suv bianco, è arrivato e ha frenato bruscamente per evitare di travolgere proprio l’auto della Polizia Municipale. A causa della brusca frenata, la bambina molto piccola che si trovava a bordo del Suv ha sbattuto la testa ed è rimasta ferita. Ne è nata una vera e propria aggressione da parte del padre della piccola, che guidava il Suv, il quale è sceso dall’auto insultando gli agenti della Municipale responsabili – secondo il suo parere – di non aver segnalato l’incidente in modo adeguato e di aver messo il triangolo di pericolo troppo vicino. L’alterco è degenerato in una vera e propria aggressione, con tanto di pugni e schiaffi da parte dell’uomo agli agenti. La furia del soggetto è stata fermata a fatica soltanto dagli altri agenti e dai passanti presenti sul posto.

