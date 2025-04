Reggio Calabria, giornata nazionale del Made in Italy all’Università Mediterranea

StrettoWeb

Martedì 15 Aprile alle ore 10:30, presso l’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci”(Feo di Vito) del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizza l’evento dal titolo “Innovability: Innovazione e Sostenibilità in Calabria“, con l’obiettivo di valorizzare e comunicare le azioni di PMI e grandi imprese che operano sul territorio nei settori delle costruzioni, del design e dell’agrifood, ricercando opportunità di crescita e di sviluppo sempre più sostenibili.

L’incontro intende proporre un momento di confronto tra gli ecosistemi produttivi del territorio e il mondo accademico, con l’obiettivo di costituire una solida rete di contatti e partenariati per la promozione di buone prassi di sviluppo sostenibile del territorio calabrese. La giornata sarà aperta dal Rettore Giuseppe Zimbalatti all’evento parteciperà, il Dott. Filippo Callipo donerà al Sistema Bibliotecario di Ateneo, una copia del volume Fare impresa, coltivare valori.

