Reggio Calabria, finalmente riparata una parte di pericolose buche in via Nazionale Pentimele: ma quanto durerà il “rattoppo”?

Dopo diverse settimane di disagi e segnalazioni da parte dei residenti, sono finalmente state riparate o meglio rattoppate le pericolose voragini in via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria. Gli operai questa mattina sono intervenuti per sistemare il manto stradale in una piccola zona della via totalmente devastata e sempre più un pericolo per automobilisti e pedoni. Le voragini però sono state “rattoppate” con catrame che alla prima pioggia o con il passaggio delle auto, salterà via in un batter d’occhio e si riapriranno le voragini pericolose presenti fino a stamattina.

