Reggio Calabria, dissequestrata la salma della signora Anna Rita Maria Saccà: c’è la DATA dei funerali

Il figlio della signora Anna Rita Maria Saccà, la 75enne morta il 16 aprile dopo essere stata investita in centro a Reggio Calabria, ha inviato una lettera in cui ringrazia tutti coloro che in questi giorni stanno dimostrando vicinanza in un momento così difficile e informa che la salma della madre e stata dissequestrata e quindi si può procedere con il funerale. Ecco le toccanti parole del signor Giuseppe Rodà: “Con profondo dolore comunico che, dopo il completamento di tutti i riti di dissequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, è stato possibile predisporre le esequie della mia amata madre. Il funerale si terrà martedì 22 aprile alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Lucia, in Via de Nava. Questi giorni sono stati i più difficili della mia vita. Il vuoto che ha lasciato mia madre è incolmabile, ma ho trovato un’enorme forza nella vicinanza e nell’affetto che mi sono arrivati da ogni parte”.

“Ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi su WhatsApp, Messenger e i vari social, telefonate continue da amici, colleghi, conoscenti, persone care, da ogni angolo d’Italia. Mai come ora ho sentito quanto amore ci sia attorno a me, e mai come ora ho avuto la conferma di quanto fosse amata e stimata mia madre da chi ha avuto il privilegio di conoscerla, anche solo attraverso di me”.

“A tutti voi che mi avete scritto, chiamato, pensato, abbracciato anche solo con il cuore: grazie. Il vostro affetto è stato un faro nelle notti più buie, una carezza invisibile in un dolore immenso. Per motivi di forza maggiore, il lutto sarà osservato presso la mia abitazione, in Via Calveri 121”.

