Reggio Calabria, “dipendenti del Comune umiliati e sfruttati”. Salari, straordinari e non solo: prosegue lo stato di agitazione

La Cisl FP di Reggio Calabria, in data 25 marzo 2025, ha scritto una nota all’Amministrazione comunale proclamando lo stato di agitazione per “una infinità di problemi irrisolti presso l’Ente, a discapito dei lavoratori, ad esempio la mancata erogazione della produttività anno 2023, salario accessorio di tutti i dipendenti, mancata erogazione dello straordinario anno 2024 a gran parte dei lavoratori, la pluriennale mancata attivazione del Fondo Perseo-Sirio (obbligatoria da anni), alcune criticità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e molto altro ancora”.

“Si sperava da parte del Comune una richiesta di incontro, viste le tante tematiche importanti e dato che la Cisl FP ha sempre dialogato in modo costruttivo, invece l’Amministrazione ha deciso, dimostrando indifferenza non nei confronti della scrivente Organizzazione Sindacale, ma verso i lavoratori che rappresenta. Si sta osservando oramai da tempo, in linea generale, una dirigenza e una classe politica estremamente disattenta ai problemi dei propri dipendenti, che sono l’anima, l’essenza, e il volano dell’Ente, i quali mandano avanti con tanto impegno, i servizi alla cittadinanza, e che permettono, a loro volta, di far raggiungere gli obiettivi ai dirigenti che ogni anno ricevono la c.d. indennità di risultato (indennità che di solito corrisponde ad un importo lordo, pari alla retribuzione media annuale di un dipendente)”.

“Le inesattezze del Segretario Generale e del Dirigente Settore Risorse Umane”

“Tornando alla nota a firma congiunta del Segretario Generale e del Dirigente Settore Risorse Umane del Comune di Reggio Calabria, purtroppo non la Cisl FP non può tacere per le inesattezze in essa riportate, quindi, elencandole secondo l’ordine ivi presente, si inizia con il primo punto, ossia la produttività anno 2023, affermano i firmatari della nota che la relazione è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del “31/13/2025”, ovviamente è un refuso, sia per il mese che per l’anno, si presume possa essere 31/12/2024, fa niente per l’errore materiale, può capitare a tutti; si prosegue dicendo che ancora stanno acquisendo le schede di valutazione da parte dei dirigenti dei settori, dopo due anni c’è qualche dirigente che ancora non ha proceduto, quindi i lavoratori devono attendere, fosse il contrario, se il dirigente chiedesse qualcosa ai propri dipendenti e non la eseguissero subito, partirebbero provvedimenti disciplinari”.

Sul Fondo Perseo Sirio (quota proventi art. 208 CdS), cui lo scrivente Segretario Aziendale ha interloquito di persona con il Dirigente Settore Risorse Umane, proprio per trovare una soluzione nell’ottica di un proficuo dialogo; la nota dice che si sta risolvendo grazie ad una proficua collaborazione con il Settore Polizia Locale, anche qui, grazie a uomini di buona volontà che si sono presi il carico di altri per definire la situazione; rimangono in sospeso gli interessi non percepiti da ogni singolo lavoratore in questi oltre sei anni di vuoto, in quanto non essendo state versate le somme a causa della mancata attivazione delle posizioni individuali, non si è potuta fare la liquidazione delle somme; si valuterà la proposizione di un’azione giudiziale per vedere riconosciuti, ai lavoratori, il danno emergente”.

“In riferimento alla turnazione – Settore Polizia Locale, la nota dice che per quanto concerne l’anno 2024 il pagamento dovuto è stato effettuato, testimoni tutti i dipendenti del Settore Polizia Locale, per l’anno 2024 non sono stati pagati gli ultimi quattro mesi; solo recentemente è stata fatta una determinazione di liquidazione in riferimento a soli due mesi, oltre all’indennità di reperibilità e lavoro festivo/notturno. Vero è che in sede di Delegazione trattante erano sorte difficoltà in merito al budget assegnato, tant’è che si è a conoscenza di uno sforamento, ma non è un problema dei lavoratori tantomeno dei sindacati, tutto attiene ai rapporti tra dirigenti in merito ai budget assegnati”.

“La turnazione è un istituto contrattuale fisso e quindi deve essere pagato, e questa Organizzazione Sindacale non effettuerà modifiche, come già successo l’anno scorso, sulla ridistribuzione del fondo per coprire le somme mancanti attingendo dalla produttività a scapito di tutti i lavoratori, ognuno si assuma la propria responsabilità; l’allora Direttore Generale fece, ad inizio anno 2024, una lettera in cui invitava i dirigenti a rispettare il budget assegnato per ogni istituto contrattuale, pena conseguenze disciplinari, di mancato raggiungimento del risultato e danni erariali. Si aggiunge, i firmatari della nota dell’Ente, richiamano il rispetto della cadenza trimestrale del pagamento della turnazione come da CCDI, peccato che proprio l’Amministrazione nel 2024 non l’ha rispettato, visto che l’indennità di turnazione è stata pagata con cadenza quadrimestrale e non trimestrale, “fai come ti dico e non come faccio”.

“Riguardo al servizio esterno Settore Polizia Locale, viene detto che è stata fatta determinazione il 20.03.2025 e liquidata; prosegue dicendo che il pagamento è avvenuto nel limite degli stanziamenti assegnati ai Settori con la direttiva del Direttore Generale, come sopra accennato; peccato che si dica una cosa non vera in quanto non è stato fatto alcun pagamento, proprio nessuno, ma vi è di più, visto che si è così rispettosi del CCDI e soprattutto del CCNL, qui c’è un problema, il CCNL Funzioni Locali stabilisce che in fase di Delegazione trattante si debba stabilire un importo giornaliero che va da 1 euro a 15 euro, nel CCDI dell’Ente è stato previsto l’importo di euro 7,00 di giorno, 10,00 euro di notte e nei festivi, ma nel CCDI non si parla di riparametrazione dell’importo in caso di incapienza del fondo o del budget, quindi ad ogni lavoratore spetterà l’esatto importo stabilito nel CCDI”.

“In merito alle indennità accessorie 2024, riguardanti tutti i dipendenti di tutti i Settori dell’Ente, si dice, sempre nella nota a firma congiunta, che con determinazione sono state liquidate (ma ancora non pagate), le varie indennità accessorie, solo ed esclusivamente ai dipendenti appartenenti a quei Settori che hanno rispettato il budget assegnato, la Cisl FP trova inverosimile che non si prendano provvedimenti nei confronti di quei Dirigenti che non abbiano rispettato il budget o magari lo hanno gestito male, nuocendo ai lavoratori, nell’Ente non ci sono dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, la scrivente Organizzazione Sindacale attende di sapere come l’Amministrazione vorrà risolvere questo grave problema”.

“L’ultimo punto riguardante la nota è relativo allo straordinario anno 2024, vero è che ogni Settore provvede a liquidare lo straordinario, ma come detto al punto precedente, ci sono Dirigenti che non hanno proceduto alla liquidazione di questo istituto per i dipendenti dei propri Settori, per citarne alcuni, a titolo di esempio, al Settore Attività Produttive (SUAP) risulta che tutto il 2024 debba essere liquidato, al Settore Urbanistica gli ultimi sei mesi, e chissà quanti altri settori non hanno ancora adempiuto. Rimane in sospeso lo straordinario degli ultimi due mesi dell’anno 2023 Settore Polizia Locale. Anche qui, la Cisl FP, chiede che si prendano provvedimenti”.

“Problemi innumerevoli”

“Si conclude facendo osservare che innumerevoli sono i problemi dei lavoratori del Comune di Reggio Calabria, nonostante la Cisl FP abbia sempre intrapreso la strada del dialogo, oggi non se ne può più del totale disinteresse della Dirigenza e della Politica verso tutti i dipendenti, costretti, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, ad elemosinare quelle poche centinaia di euro che tanto aiutano le famiglie, soprattutto in questo momento, dove il CCNL a causa di altri sindacati non è stato firmato e i tabellari sono fermi, come sono fermi i differenziali stipendiali e tutti gli istituti contrattuali presso l’Ente. Probabilmente un Dirigente, dato lo stipendio che percepisce, non potrà mai capire quanto, anche 100 euro in più, presi ogni tanto, possano aiutare un lavoratore, magari monoreddito”.

“Alla luce di quanto sopra, la Cisl FP chiede l’immediato pagamento, e non solo liquidazione, di tutte le spettanze, perché il lavoratore che deve fare la spesa, al cassiere, deve dare carta moneta e non la determina di liquidazione. Inoltre, si invita la Delegazione trattante a predisporre tutti gli atti per l’avvio della contrattazione decentrata anno 2025 entro aprile, come da CCNL Funzioni Locali vigente, così da predisporre anche i vari regolamenti per incrementare il fondo, come da nota precedentemente inviata. Ultimo, si chiede maggiore rispetto per il personale dipendente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive (SUAP) il quale viene sballottato da sito ad un altro, per fare posto a società in House del Comune, con ritardi nell’espletare le proprie funzioni al servizio della cittadinanza”.

“La Cisl FP di Reggio Calabria fa assemblee ogni giorno, in senso lato, perché quotidianamente ogni dirigente sindacale di questa Organizzazione, si fa recettore delle istanze dei lavoratori; quale miglior modo di vivere nella quotidianità la vita lavorativa di ogni collega/dipendente, se non interfacciandosi faccia a faccia per poi risolvere i problemi? Questa è la Cisl FP, professionalità, competenza, serietà e dedizione”. La nota si conclude così: “lo stato di agitazione prosegue ad oltranza, con possibilità di ulteriori azioni di protesta”.

