Reggio Calabria, il “De Amicis-Bolani” ospita il progetto Biesse

Oggi 29 aprile, come da ben sei anni, l’istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” di Reggio Calabria ha risposto al progetto culturale Biesse: Giustizia e umanità – Liberi di scegliere. Tale progetto, istituzionalizzato dalla regione Calabria e promosso, instancabilmente, dalla presidente nazionale e fondatrice Biesse Bruna Siviglia, rappresenta un percorso educativo che si ispira all’operato straordinario del Giudice Roberto Di Bella che oggi ha sensibilizzato gli studenti dell’ICS “De Amicis-Bolani” con il dirigente scolastico professor Giuseppe Romeo ed in collegamento gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “F.Severi” con il dirigente professor Fortunato Praticò.

I partecipanti sono stati coinvolti in una riflessione critica sul tema: giustizia sociale, per una società in cui ogni individuo vede ì propri diritti riconosciuti e garantiti. Testimonianza emozionante quella del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura che ha invitato e sollecitato i ragazzi ad essere artefici del proprio destino. Lui stesso ha raccontato loro come sia riuscito a cambiare la sua condizione da bambino soldato a promotore di giustizia.

Dagli interventi della professoressa Adriana Palumbo e dalla professoressa Anna Maria Cosco è emerso quanto, oggi più che mai, sia necessario credere nella scuola e nella conoscenza, perché solamente così potranno essere liberi e non schiavi di godimento mortale. Molti sono stati gli interventi degli alunni presenti e collegati da remoto.

