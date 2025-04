Reggio Calabria, copiosa perdita idrica e voragine in via Maldariti: da 15 giorni nessun intervento

StrettoWeb

Sono ormai trascorse due settimane da quando i residenti di via Maldariti, a Reggio Calabria, hanno segnalato la presenza di una perdita idrica e di una pericolosa voragine sull’asfalto. Nonostante le ripetute segnalazioni, nessun intervento è stato effettuato dalle autorità competenti. La situazione sta generando crescente malcontento tra gli abitanti della zona, preoccupati non solo per il continuo spreco d’acqua, ma anche per i rischi legati alla circolazione stradale. “Siamo costretti a fare lo slalom tra buche e acqua che scorre – racconta un residente – è una vergogna”.

Nella stessa area, solo pochi giorni fa, era stata riparata un’altra perdita idrica. Tuttavia, i lavori si sono conclusi senza il ripristino dell’asfalto, lasciando un’enorme voragine che oggi rappresenta un serio pericolo per automobilisti e pedoni. I cittadini chiedono un intervento urgente per mettere in sicurezza la strada e porre fine a una situazione che, oltre a danneggiare il decoro urbano, mina la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

