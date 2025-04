Reggio Calabria: durante il convegno ASI Cultura, il premio San Giorgio d’Oro a Corrado Lopresto

StrettoWeb

Una giornata di straordinario valore storico, umano e territoriale. Valore aggiunto dello speciale appuntamento che ha visto insieme il Convegno ASI Cultura sul restauro e la premiazione con il San Giorgio d’Oro per Corrado Lopresto, la graditissima presenza della Vice Presidente ASI Agnese Di Matteo, mentre ad aprire il convegno ci ha pensato l’Ing. Massimo Carrozzo, commissario cultura ASI. Un incontro dedicato al restauro, con tutto il processo illustrato tramite delle slide ed accompagnato da una perfetta spiegazione delle varie fasi, che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati presenti dentro la sala consiliare di Palazzo San Giorgio.

Come nei più coinvolgenti romanzi d’autore, un emozionato Corrado Lopresto ha ripercorso la sua struggente storia iniziata con l’ amata Fiat Balilla 3 marce, restaurata al tempo nel quartiere reggino di San Brunello, dai F.lli Giordano. A deliziare il palato dei partecipanti, hanno provveduto le pasticcerie Romeo di Ficara e Fragomeni e la gelateria Trebottoni.

Le parole del presidente Natale Romeo

Il pensiero del presidente Natale Romeo: “Grazie alla nostra Vice Presidente Agnese Di Matteo, attenta ed attiva su tutto il territorio nazionale, grazie all’amico Corrado perché oltre alle origini ed alla stima reciproca, condividiamo anche la voglia matta di concepire cose belle per la nostra città. Il premio San Giorgino d’Oro, che riproduce in piccola taglia la figura del coraggioso santo co-patrono della città, è un tributo prestigioso che non poteva non far parte della prestigiosa collezione di riconoscimenti internazionali, a lui conferiti in ogni parte del mondo. Di comune accordo fra le parti, stante le limitazioni al cerimoniale pubblico imposte subito prima dell’evento per l’improvvisa scomparsa del Santo Padre Francesco, abbiamo convenuto la consegna materiale del premio presumibilmente per il 24 maggio, sempre nella splendida cornice del teatro Francesco Cilea. Un particolare ringraziamento va a Fabrizio Chinè, mio complice sin dall’inizio del progetto S.Giorgino, che abbiamo ulteriormente valorizzato allegandolo al Convegno Cultura ASI. Menzione meritata per il supporto tecnico giunga a Ferdinando Costantino, altra figura fattiva e capace del motorismo d’epoca, che non nega mai la sua collaborazione preziosa ed appassionata in ogni frangente”.

Riflettori puntati ora alla “Passeggiata in auto d’epoca lungo la Costa dei Gelsomini”, l’ appuntamento dell’ 11 Maggio con partenza a Piazza Italia a Reggio Calabria, che conta ancora qualche posto disponibile. Il 28/29 giugno sarà invece il turno di “Classiche e Super Car a Borgo Rosso di Sera, Trofeo Marco Polo”.

