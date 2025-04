Sviluppo d’impresa tra credito, sostenibilità e strumenti operativi: a Reggio Calabria il confronto promosso da Confcommercio

StrettoWeb

Grande partecipazione al seminario promosso da Confcommercio Reggio Calabria lo scorso 14 aprile sul tema “Impresa e futuro: soluzioni finanziarie e scelte sostenibili per crescere”, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. Un’iniziativa che ha riunito imprenditori, professionisti e rappresentanti del sistema bancario ed energetico per fare il punto su strumenti e opportunità a supporto dello sviluppo economico locale. Ad aprire i lavori, il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, affiancato dal direttore Fabio Giubilo, ed il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Stefano Poeta, che hanno sottolineato l’importanza di costruire una rete stabile tra associazioni di categoria, professionisti e istituzioni. Presente anche Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio che ha evidenziato il valore strategico di momenti di confronto come questo per rafforzare le competenze e l’accesso alle opportunità da parte degli operatori economici.

Tre i focus centrali dell’incontro

Tre i focus centrali dell’incontro. Il primo, l’accordo territoriale tra Confcommercio e Intesa Sanpaolo, illustrato da Antonino Costantino, direttore della filiale reggina dell’istituto bancario. L’intesa prevede, solo per la Regione Calabria, un plafond di 120 milioni di euro destinati alle imprese associate a Confcommercio, con condizioni vantaggiose e strumenti innovativi. Non si tratta soltanto di credito tradizionale: l’offerta comprende soluzioni digitali avanzate per la gestione della tesoreria, l’anticipo degli incassi POS con iter semplificato, formule di microcredito accessibili anche per chi ha limitata storicità bancaria e supporto a investimenti in tecnologie e digitalizzazione.

CresciBusiness

Particolare rilievo è stato dato al programma CresciBusiness, pensato per le microimprese, le startup e l’imprenditoria femminile, che integra linee di finanziamento, assistenza consulenziale e servizi evoluti come il noleggio operativo di beni strumentali, utile per innovare senza immobilizzare capitale.

Sul fronte della transizione energetica e della sostenibilità, secondo momento del pomeriggio di lavori, ha relazionato Rosamaria Perri, responsabile commerciale STP Certification per Enegan, accompagnata da Giuseppe Aquilino referente territoriale. Enegan, partner di Confcommercio Reggio Calabria, propone forniture di energia esclusivamente da fonti rinnovabili e progetti certificati per la compensazione delle emissioni di CO₂ derivanti dall’uso di gas naturale. Ma l’impegno va oltre: grazie alla certificazione STP, le aziende possono misurare e migliorare il proprio impatto ambientale, aumentando al contempo la propria attrattività nei confronti di banche e investitori, sempre più attenti al rispetto dei criteri ESG. Un’azienda sostenibile oggi – ha sottolineato Perri – può non solo rafforzare la propria immagine sul mercato, ma anche ottenere condizioni finanziarie più favorevoli, trasformando la responsabilità ambientale in un vero e proprio vantaggio competitivo.

Il contributo di Calabrò

Il contributo di Giuseppe Calabrò, responsabile di Cofidi Confcommercio, è stato volto ad illustrare il lavoro svolto dall’associazione di categoria per accompagnare le imprese nell’accesso consapevole al credito, soprattutto nei casi in cui manchi una struttura finanziaria solida. Cofidi opera per colmare il gap tra buona progettualità e reale possibilità di finanziamento, offrendo servizi di consulenza personalizzata, supporto alla redazione di business plan e garanzie fino al 100% su finanziamenti bancari, a tassi calmierati. Una menzione particolare è stata dedicata allo strumento del microcredito imprenditoriale, che consente anche a startup, lavoratori autonomi o piccole imprese in fase di rilancio di accedere a finanziamenti fino a 50.000 euro, con un accompagnamento completo dalla presentazione della domanda fino all’erogazione dei fondi.

L’appuntamento ha confermato l’importanza di costruire spazi di dialogo concreti e continuativi, dove imprese, istituzioni e professionisti possano incontrarsi per trasformare le sfide del presente in opportunità di crescita reale e sostenibile.

