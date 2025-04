Reggio Calabria, al via il concorso letterario “Il coraggio di sognare”

StrettoWeb

Il 2 aprile 2025 segna il 20º anniversario della morte di uno dei pontefici più carismatici e amati della storia recente della Chiesa cattolica: Giovanni Paolo II. Il Pontificato di Giovanni Paolo II è stato esemplare, condotto con passione, dedizione e fede straordinarie. Wojtyla è stato per tutta la sua vita un costruttore e sostenitore della pace; è stato uno straordinario comunicatore, un uomo dalla volontà di acciaio, un leader e un esempio per tutti, soprattutto per i giovani, ai quali si sentiva particolarmente vicino e dai quali traeva grande energia spirituale.

Con il Sessantotto la Chiesa aveva perso i giovani, Papa Wojtyla lancia la sfida per recuperare, per far avvicinare i giovani alla Chiesa, a Cristo. Dopo qualche settimana dalla sua elezione a Pontefice, Wojtyla pronunciava parole storiche e significative: “Il Papa vuole bene a tutti, ad ogni uomo e a tutti gli uomini, ma ha una preferenza per i più giovani, perché essi avevano un posto preferenziale nel cuore di Cristo”. Durante il suo pontificato, Giovanni Paolo II non ha mai smesso di incontrare i giovani.

Si deve all’intuizione e alla sollecitudine pastorale del grande Papa, l’istituzione di quell’idea così moderna, comunicativa, sconvolgente, originale e innovativa che ha stravolto e rivoluzionato il rapporto tra la Chiesa e il mondo giovanile in questi ultimi decenni: le Giornate Mondiali della Gioventù, che hanno visto coinvolti milioni di giovani, provenienti da ogni parte del mondo, in un pellegrinaggio vissuto fra mille difficoltà.

Per celebrare questa importante ricorrenza e diffondere l’eredità straordinaria che Giovanni Paolo II ha lasciato al mondo intero, soprattutto tra i giovani, l’ Associazione Culturale CGS SALES, associazione no profit operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina (RC), con il patrocinio della Fondazione “C. Marzano” Onlus, ha deciso di bandire un concorso dal titolo “Il coraggio di sognare – Non abbiate paura della vostra giovinezza” rivolto agli studenti Istituti Scolastici del territorio. I partecipanti saranno chiamati, a seconda della categoria di appartenenza, a sviluppare un elaborato grafico o letterario partendo da una frase partendo tratta dal messaggio di Giovanni Paolo II per la celebrazione della XVIII Giornata mondiale della Pace (1 Gennaio 1985).

Il termine di scadenza è fissato per il 15 maggio. Gli organizzatori confidano nella consueta risposta entusiasta da parte dei ragazzi al tradizionale appuntamento con il concorso artistico-letterario ideato e promosso dal CGS SALES-APS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.