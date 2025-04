Reggio Calabria: cimitero di Sambatello nel degrado più totale e strada di accesso impraticabile, anche i morti sono abbandonati | FOTO

StrettoWeb

I residenti di Sambatello tornano a denunciare il profondo stato di abbandono in cui versa l’intero territorio collinare, puntando il dito contro l’amministrazione comunale per la mancata attenzione verso le periferie. Al centro delle proteste, ancora una volta, le condizioni critiche del Cimitero di Sambatello/Diminniti e della strada di accesso che conduce al camposanto: un tratto ormai fatiscente e pericoloso, che rappresenta un serio rischio per l’incolumità di chi lo percorre.

All’interno del cimitero, il degrado è evidente. L’area versa in condizioni di incuria, tra erbacce incolte che invadono i vialetti, sporcizia diffusa e l’assenza di interventi di manutenzione ordinaria. Particolarmente preoccupante è la situazione di un albero secolare che secondo i cittadini necessita di una potatura urgente per evitare cedimenti.

A peggiorare il quadro, l’unica fontanella esterna, ormai da tempo a secco. I cittadini, rassegnati, sono costretti a portare da casa contenitori d’acqua per potersi prendere cura dei propri defunti.

Il malcontento cresce soprattutto in relazione alla disparità di interventi tra centro città e periferie: mentre si annunciano investimenti importanti per il cuore urbano di Reggio Calabria, per le zone collinari come Sambatello non si intravedono segnali concreti di attenzione o progettualità. Una situazione che alimenta frustrazione e senso di abbandono tra i residenti, che chiedono con forza rispetto e interventi urgenti anche per i propri luoghi di memoria e identità.

