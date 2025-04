Reggio Calabria, ciclo di seminari affidato all’Arch. De Luca: ha restaurato la Cattedrale di Notre Dame a Parigi

StrettoWeb

Il Dipartimento di Architettura e Design riavvia il ciclo di seminari di ALUMNI ARCHITETTURA, dopo la prima edizione di successo dello scorso anno accademico. Il dAeD, con la Commissione Orientamento, con l’associazione studentesca MUSA e il gruppo studentesco ICARO e quest’anno con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, affida l’apertura del ciclo di esperienze e lezioni del nuovo anno all’Arch. Livio De Luca, ex studente della facoltà di Architettura della Mediterranea, già direttore di ricerca al CNRS, coordinatore del gruppo di lavoro “dati digitali” del cantiere scientifico per il restauro della Cattedrale di Notre Dame, insignito nel 2022 dal Ministero della Cultura Francese come “Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle lettere”.

Martedì 8 aprile alle ore 15:30 presso l’Aula Magna Quaroni, studenti, docenti, professionisti e anche cittadini interessati potranno partecipare alla Lecture di Livio de Luca alla presenza del Rettore prof. G. Zimbalatti, della Direttrice dAeD prof.ssa Consuelo Nava e della Delegata alle attività ALUMNI dAeD prof.ssa Antonella Sarlo, insieme agli interventi degli studenti e dei docenti invitati, con la presentazione del prof. Gianni Brandolino e la conclusione della delegata Orientamento dAeD Arch. Francesca Schepis.

ALUMNI ARCHITETTURA ha in programma altre importanti iniziative con inviti a ex studenti e studentesse, laureati che tornano dalle diverse regioni italiane e del mondo nelle nostre aule, a incontrare i futuri professionisti, condividendo propri percorsi di vita, di studio, di ricerca, di progetto che li vedono protagonisti in agenzie di architettura, centri di ricerca, società di ingegneria, università e istituzioni.

Un’attività di Orientamento fortemente integrata a tutte le iniziative che coinvolgono settimanalmente studenti e famiglie delle Scuole del territorio, presentando l’Offerta Formativa di Architettura e Design alla Mediterranea, ma che negli ultimi anni ha consentito al Dipartimento di attrarre studenti stranieri provenienti da diversi paesi del Mediterraneo, nello scambio più continuo di esperienze differenti durante i corsi di studio e anche post laurea.

L’inaugurazione del nuovo ciclo di seminari con la presenza di Livio De Luca, caratterizza il messaggio più forte che ALUMNI ARCHITETTURA vuole promuovere, quello interessato a far conoscere la storia passata e futura del Dipartimento e della Mediterranea attraverso il protagonismo di eccellenza dei suoi studenti di sempre. L’evento è aperto a tutta la Mediterranea, alle Scuole del territorio, ai professionisti e alla città.

