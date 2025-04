Reggio Calabria, il Museo del Bergamotto protagonista su Rai 3: così il prof Vittorio Caminiti esalta un simbolo del territorio

StrettoWeb

Musiche, colori, luci, tradizioni. E poi tanta storia, tanta tradizione, l’ingegno dei nostri nonni e i racconti tramandati al presente. Tutto questo su Rai 3, questo pomeriggio, nel corso della trasmissione “Eccellenze Italiane”, che ha regalato anche uno spazio all’importanza del bergamotto di Reggio Calabria e al Museo del Bergamotto, la struttura in centro città gestita dal Presidente Vittorio Caminiti. Uno dei simboli del territorio nella rete ammiraglia, raccontata dai punti di vista dei vari protagonisti.

Ad aprire il servizio, dopo una introduzione, è proprio Vittorio Caminiti, che esalta storia e qualità proprio dai locali del Museo. “Il bergamotto si produce da Villa San Giovanni a Monasterace, grazie al micro-clima e non solo produce qualità uniche al mondo. Per anni questo olio essenziale era l’unico elemento estratto dal frutto, tutto il resto veniva buttato. Questo frutto non si è mai mangiato, non è mai stato considerato commestibile. Per questo all’interno del Museo del Bergamotto operano diverse associazioni, dalla Confraternita del Bergamotto a quello della Frittola, in cui si producono liquori e non solo”.

Oltre agli aspetti storici e culturali, anche quelli medici. I professori Vincenzo Mollace e Alfredo Focà, esperti di farmacologia, microbiologia e medicina in generale, hanno raccontato quelle che sono le sue funzioni curative, “come rimedio a numerose patologie”. E la “sperimentazione partì dal medico Francesco Calabrò, reggino”. Un servizio breve ma intenso, emozionante, con le riprese dall’alto di alcuni luoghi storici e iconici del territorio, tra cui tramonti mozzafiato e panorami naturali.

