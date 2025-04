Reggio Calabria, Barbaro: “quale è l’indirizzo politico dell’attuale amministrazione? Si pensa solo alle elezioni”

StrettoWeb

“Attività produttive a Reggio Calabria, quale è l’indirizzo politico dell’attuale amministrazione? al di là degli Assessori che si sono succeduti, penso che questo sia il quarto rimpasto di giunta, vorrei conoscere l’obiettivo prefissato, quale è la strategia per tramutare in azione la volontà politica e rendere produttivo ed attrattivo il territorio? Non vorrei parlare del passato, dei tanti perché, neanche del futuro, delle prospettive 8.0 sulle terre rare “Reggine”, vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse e mi parlasse del presente, magari usando solo l’indicativo è più smart… Alla domanda classica di un giovane che chiede: “Vorrei investire in una attività, quindi anche formarmi, quale serebbe il settore dove si prevedono sviluppi economici interessanti in città? Vorrei poter rispondere”. E’ quanto Giuseppe Barbaro, delegato Nazionale di Copagri.

Investimenti strategici

“Vorremmo un po’ tutti conoscere quali sono gli investimenti strategici dell’Amministrazione per far progredire il tessuto economico cittadino?

Chi ha una risposta? quali sono gli scenari economici futuri della città e non il prossimo appuntamento elettorale? La bussola dove punta e chi la tiene in mano ? Le organizzazioni datoriali, cosa fanno? al di là di teorizzare ed organizzare convegni perditempo con relativa passarella del politico di turno, cosa hanno chiesto a chi amministra? Ricordo che non si è trovata una cordata di imprenditori locali neanche per rilevare la Reggina in un campionato non professionistico, magari questa argomentazione dà il senso ed il termometro della “piazza” !

Del polo fieristico smantellato a Pentimele, chi conosce la nuova destinazione?”, sottolinea Barbaro.

“I tanti immobili destinati a servizio delle attività produttive come mai risultano in totale abbandono? Del Miramare? Del Mercato coperto? Del Girasole? Di Mortara? Ecc.. chi ha notizie in merito alla loro valorizzazione? Senza una prospettiva di governo basata sulle attività produttive e sul lavoro che esse generano non si crea alcun benessere e nessun futuro per i cittadini”, conclude Barbaro.

