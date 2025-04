Reggio Calabria, gli auguri di buon lavoro di Falcomatà alla nuova Giunta della Camera di Commercio

StrettoWeb

“Desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Giunta Camerale chiamata ad affiancare il riconfermato presidente Ninni Tramontana, per i prossimi cinque anni alla guida della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Un mandato che, in continuità con quanto già realizzato in questi anni, siamo certi sarà caratterizzato da numerose e qualificate iniziative a sostegno del tessuto produttivo locale, in una congiuntura storica certamente delicata, fortemente segnata da una politica commerciale internazionale che rischia di generare pesanti danni all’economia nazionale ed anche a quella del nostro territorio”. Queste le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che anche a nome della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria esprime le sue felicitazioni per l’elezione del nuovo Esecutivo camerale.

“I profili dei componenti dell’esecutivo della Camera di Commercio, saranno certamente i più adeguati a misurarsi con competenza ed assiduità per vincere le sfide sociali ed economiche, in termini di opportunità, competitività ed innovazione, che tutto l’Ente camerale, a fianco al Presidente Tramontana e nell’ambito di una stretta sinergia istituzionale con gli altri Enti, dovrà affrontare nell’esercizio del proprio mandato“, conclude Falcomatà.

