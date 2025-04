A Reggio Calabria arriva il bus… di cioccolato!

StrettoWeb

“Buona Pasqua da ATAM! Quest’anno abbiamo messo in servizio un’edizione speciale e dolcissima: i nostri nuovi bus… interamente di cioccolato! (Solo per veri golosi e solo per il giorno di Pasqua ) Rallenta, sorridi, goditi il viaggio: anche la dolcezza vuole il suo tempo. Da tutti noi di ATAM, l’augurio di una Pasqua serena, affettuosa e piena di… sorprese!”. E’ questo il post di ATAM che augura a tutti Buona Pasqua.

