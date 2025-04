Reggio Calabria, alle Poste centrali al via i lavori per la sede co-working

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che dal 16 aprile l’ufficio postale di via Miraglia a Reggio Calabria sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una sede di co-working. I lavori rientrano nella seconda linea di intervento del Progetto Polis, “Spazi per l’Italia” che prevede di mettere a disposizione 250 spazi in altrettanti immobili di pregio, situati in zone centrali e attrattive di città italiane su tutto il territorio nazionale, tutti interconnessi tra di loro al fine di costituire un’unica rete digitalizzata e smart.

L’obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder. Durante il periodo di lavori la continuità di tutti i servizi per i clienti dell’ufficio postale di via Miraglia sarà garantita presso la sede dell’ufficio postale di via Nino Bixio, disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.