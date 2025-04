Reggio Calabria accoglie la Star Legend: il superyacht Windstar debutta sullo Stretto | FOTO

StrettoWeb

Un evento storico per il porto di Reggio Calabria, che oggi ha accolto per la prima volta la Star Legend, elegante superyacht da crociera della compagnia americana Windstar Cruises, giunto nell’ambito della spettacolare President’s Mystery Cruise. La nave, che sosterà fino a sera, rappresenta l’inizio di una nuova e promettente rotta turistica nel cuore del Mediterraneo.

Salpata da Atene il 19 aprile, la Star Legend ha intrapreso un itinerario “misterioso” – svelato ai passeggeri solo 36 ore prima della partenza – che l’ha già vista fare scalo a Taranto e Giardini Naxos, dove i crocieristi hanno potuto visitare la splendida Taormina. Oggi è la volta di Reggio Calabria, scelta come tappa per valorizzare le eccellenze culturali e paesaggistiche del Sud Italia.

La Star Legend: eleganza e intimità in stile Windstar

La Star Legend è una delle tre navi gemelle di classe “Star Plus” della flotta Windstar, lunga circa 159 metri e in grado di ospitare fino a 312 passeggeri in un’atmosfera intima e raffinata, perfetta per le crociere di lusso. Ristrutturata di recente, vanta suite spaziose, ristoranti gourmet, una spa di bordo e ampi spazi dedicati al relax, offrendo un’esperienza simile a quella di uno yacht privato.

A bordo, tra gli ospiti figurano i vertici della compagnia, tra cui il presidente Chris Prelog, la responsabile delle operazioni Janet Bava e il direttore commerciale Stijn Creupelandt, in visita ufficiale per celebrare il debutto calabrese della compagnia. Una cerimonia inaugurale è prevista nel pomeriggio presso l’esclusivo Altafiumara Resort di Villa San Giovanni, alla presenza di autorità locali e rappresentanti del settore turistico.

Un’occasione per il rilancio del turismo in Calabria

L’arrivo della Star Legend non è un episodio isolato. Windstar Cruises ha già annunciato l’intenzione di inserire Reggio Calabria e altre località calabresi nei futuri itinerari crocieristici, consolidando l’interesse verso il Sud Italia come destinazione d’élite. Un’opportunità significativa per promuovere un turismo di qualità e far scoprire ai viaggiatori internazionali tesori culturali spesso trascurati.

Al porto, i passeggeri sono stati accolti con danze e canti tradizionali dal gruppo folkloristico La Ginestra di San Salvatore, che ha donato un caloroso benvenuto reggino. In programma per gli ospiti visite al Museo Archeologico Nazionale, ai Bronzi di Riace, al lungomare Falcomatà e al centro storico.

L’arrivo della Star Legend è una tappa importante in un percorso che punta a fare di Reggio un punto di riferimento nel panorama crocieristico del Mediterraneo.

