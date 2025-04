Reggio Calabria, 34 anni dopo rilievi della Polizia sul luogo dell’omicidio Scopelliti: in corso esami mai svolti prima | DETTAGLI

StrettoWeb

A quasi 34 anni da quel 9 agosto 1991, quando il giudice Antonino Scopelliti fu assassinato nella sua auto a Villa San Giovanni, in Calabria, la Polizia torna sul luogo del delitto per nuovi rilievi scientifici. La svolta arriva grazie ad una serie di verifiche su documenti e di accertamenti balistici effettuati sull’arma sequestrata a luglio del 2018. Per effettuare i rilievi, la polizia scientifica ha riportato sul luogo del delitto – la frazione Ferrito di Villa San Giovanni a Piale di Campo Calabro – la Bmw 318i del giudice, custodita in tutti questi anni dai familiari. E’ la prima volta che si vede la macchina del giudice e si fa questa ricostruzione.

Scopelliti, per i rilievi anche moto uguale a quella dei sicari

Sono iniziate le operazioni di ricostruzione della dinamica dell’omicidio del giudice Antonino Scopelliti, il sostituto procuratore generale della Cassazione ucciso il 9 agosto 1991 a Piale, una frazione di Villa San Giovanni. Sul posto è stata portata la Bmw 318i, a bordo della quale si trovava il magistrato quando è stato ucciso, ed anche una moto Honda Gold Wing 1200 che, stando alla versione del pentito Maurizio Avola, sarebbe stata utilizzata per portare a termine l’agguato. Il modello della moto è identico a quello che sarebbe stato utilizzato solo che è di un altro colore. Il mezzo, di proprietà di un signore di Messina, è stato messo a disposizione della Squadra mobile di Regio Calabria per eseguire la ricostruzione della dinamica. La procura di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Lombardo, ha anche dato incarico alla Beretta di ricostruire fedelmente il modello dell’arma utilizzata dai killer. Si tratta di un fucile calibro 12 di marca Arrizabala che è stato portato sulla scena del delitto. Sul posto è presente la magistrata della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Sara Parezzan.

