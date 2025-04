Reggio Calabria, l’11 aprile la Via Crucis Vivente da piazza Prumo | INFO

StrettoWeb

La Comunità di Prumo, Riparo e Cannavò di Reggio Calabria vivrà un’intensa esperienza di preghiera e riflessione venerdì 11 aprile 2025, con la tradizionale Via Crucis Vivente, che avrà inizio alle ore 19:30 da Piazza Prumo e si snoderà lungo un percorso che porterà i partecipanti fino al Parco della Graziella in Prumo.

Questo evento, che rappresenta un’occasione unica di meditazione spirituale, è promosso e organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, in collaborazione con il Gruppo Teatrale Parrocchiale Compagnia della Gioia. La Via Crucis Vivente sarà un momento di profonda preghiera, in cui i partecipanti non solo rivivono i momenti significativi della Passione di Cristo, ma sono invitati anche alla riflessione e alla meditazione.

Oltre ai tradizionali brani biblici, lungo il cammino verranno proposte meditazioni tratte dalla spiritualità di San Francesco d’Assisi e le parole di Papa Francesco, che offriranno spunti di riflessione sul sacrificio, sull’amore cristiano e sul significato della croce nella vita quotidiana. Ogni stazione diventerà così un’opportunità per fermarsi, pregare e riflettere profondamente su temi di fede e di speranza.

Quest’anno, un particolare accento sarà posto sulla pace nel mondo. La comunità si unirà in preghiera, chiedendo la pace per le nazioni e per tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti. Un invito a non dimenticare le sofferenze globali e a lavorare insieme per un mondo più giusto e fraterno.

Il percorso, che partirà da Piazza Prumo, attraverserà le vie del quartiere, per giungere al Parco della Graziella, dove si concluderà con un momento di preghiera comunitaria. In questo incontro finale, tutti i partecipanti saranno invitati a pregare insieme per la pace e per la solidarietà tra i popoli.

Un pensiero del Parroco, don Giovanni Gattuso:

“La Via Crucis Vivente non è solo una processione, ma un momento profondo di preghiera. È un’occasione per metterci in ascolto della Parola di Dio e per accompagnare Cristo lungo la sua via del Calvario, affinché il nostro cammino di fede si rinnovi. In questo cammino, invito tutti a unirsi in preghiera, non solo per meditare sul sacrificio di Gesù, ma anche per pregare per la pace nel mondo, affinché il nostro cuore possa essere sempre più rivolto alla misericordia e alla giustizia. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, si sono messi a disposizione per la realizzazione di questo evento. La Via Crucis Vivente è frutto di un impegno collettivo che riflette la forza e l’unità della nostra comunità.”

Dettagli dell’evento:

Un’opportunità imperdibile per vivere un momento di preghiera profonda e per unirsi alla comunità in un cammino di speranza e solidarietà.

