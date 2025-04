Reggio, il neo assessore Burrone: “grazie Falcomatà, con lui risultati fondamentali”. E sui rifiuti…

StrettoWeb

Da Consigliere del Gruppo Red ad Assessore comunale: per Filippo Burrone una nuova e importante sfida amministrativa. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha conferito a Burrone le deleghe alla Città Pulita, che comprendono Ambiente, Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti. Un incarico strategico, che apre una fase di impegno diretto su tematiche centrali per la qualità della vita urbana.

“Questa nomina rappresenta una gratificazione personale – ha affermato il neo assessore – ma anche un riconoscimento per l’intero gruppo dei Red, che ho avuto l’onore di guidare fino a pochi giorni fa. Il nostro gruppo comunale si è sempre distinto per l’impegno politico, per le proposte serie e per la partecipazione costante sia nelle commissioni consiliari che in aula. Abbiamo sempre perseguito obiettivi politici nel rispetto delle istituzioni e delle persone, evitando polemiche sterili e attacchi personali, anche nei momenti di confronto più acceso. La nostra linea è sempre stata quella di mantenere il dibattito entro i confini della politica, senza mai cedere a toni offensivi”.

“Rivolgo un sentito ringraziamento al sindaco Falcomatà – ha aggiunto l’Assessore – per aver riposto fiducia nella mia persona, al vicesindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e al collega Antonino Castorina per aver proposto il mio nome all’interno dell’Esecutivo comunale. Per me è un grandissimo onore entrare nella Giunta. Faccio parte di questa Amministrazione fin dal 2014 e, sotto la guida autorevole del sindaco Falcomatà, si sono raggiunti risultati fondamentali: basti pensare all’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario, grazie al quale siamo riusciti a far uscire Reggio Calabria da una situazione complessa e critica, ereditata dal passato. Siamo all’ultimo scorcio di consiliatura ed è il momento di guardare al futuro con fiducia. Non farò promesse che non possono essere mantenute: l’unica promessa che intendo fare è quella di un impegno costante e quotidiano nei confronti della città. Continuerò a lavorare con lo stesso spirito che mi ha contraddistinto in questi undici anni di attività amministrativa, mettendoci tutto me stesso”.

Le prossime sfide: dalla pulizia delle spiagge ai rifiuti

L’Assessore sottolinea l’importanza delle sfide che lo attendono: “mi sono state affidate deleghe di grande rilievo, che richiedono attenzione, energia e capacità di visione. È una scommessa che intendo vincere, anche per ripagare la fiducia che il Sindaco ha riposto in me e nel gruppo che rappresento. Tra le prime attività che metteremo in campo c’è la pulizia delle spiagge, in vista dell’arrivo della stagione estiva. Vogliamo farci trovare pronti per accogliere cittadini e turisti in un ambiente decoroso e curato”.

Infine, con riferimento ai rapporti con la società che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti, il neo Assessore ha evidenziato: “nei prossimi giorni è in programma un incontro con Ecologia Oggi, alla presenza del dirigente del settore Ambiente. Visiteremo il cantiere per comprendere da vicino le attività svolte dalla società e per ribadire l’attenzione e la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai lavoratori del settore, veri protagonisti di un servizio essenziale per la città”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.