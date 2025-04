Reggio Bic, sconfitta all’esordio nei playoff di Serie A: Porto Torres si impone 70-49

StrettoWeb

Comincia in salita il cammino nei playoff della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che nella gara d’andata viene superata tra le mura amiche dagli Asinara Waves di Porto Torres con il punteggio di 49-70. Una sfida intensa, combattuta a tratti, ma che ha visto prevalere la maggiore solidità e continuità della formazione sarda, ora avanti 1-0 nella serie. Nonostante una partenza in equilibrio, con entrambe le squadre attente e misurate, a metà del primo quarto sono gli ospiti a piazzare il primo strappo: è Efeturk a guidare i suoi con canestri di qualità, costruendo un break di 8 punti che costringe coach Cugliandro al timeout. Al rientro, i reggini faticano a reagire e il primo parziale si chiude con un netto 12-33 per Porto Torres.

Nel secondo quarto arriva un timido segnale di ripresa da parte dei padroni di casa, ma la formazione sarda mantiene saldamente il controllo. Reggio cambia volto con alcune rotazioni, ma la fisicità e l’intensità dei sardi prevalgono. A condizionare ulteriormente la gara è un episodio controverso: un canestro apparentemente valido di Sripirom non viene convalidato, e dopo le proteste arriva un tecnico per Ilaria D’Anna che, già gravata da un antisportivo, viene espulsa. Decisioni arbitrali molto discusse, che chiudono un primo tempo complicato per Reggio sul 19-48.

Il terzo quarto è il momento migliore della Farmacia Pellicanò. Trascinati da una tripla di Clemente e da una difesa finalmente più compatta, i reggini riescono ad accorciare le distanze fino al -19 (40-59), alimentando la speranza di una rimonta. Ma gli Asinara Waves si riorganizzano e nel quarto conclusivo tornano padroni del ritmo, approfittando anche di qualche errore offensivo dei locali e di un tecnico sanzionato a coach Cugliandro. Il match si chiude sul 49-70 per Porto Torres, che si prende con merito gara 1. I reggini, invece, sono attesi ora da una sfida proibitiva in terra sarda: per tenere viva la serie e sognare l’impresa servirà la gara perfetta.

Tabellino

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 2, Likic, Carvalho 2, Ivanov, Blomquist 12, Clemente 19, D’Anna 2, De Horta, Sripirom 12, Messina. Coach: Cugliandro.

Asinara Waves Porto Torres: Caiazzo, Oguz 17, Simula, Efeturk 29, Bobbato, Luszunski 23, Puggioni, Korkmaz 1, Ciciou.

Parziali: 12-33, 7-15, 21-11, 9-11.

