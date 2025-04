Reggio Bic-Porto Torres, Violante: “nervosismo fatale, ma crediamo nella rimonta”

StrettoWeb

La prima sfida dei Playoff va a Porto Torres. La Reggio Bic, apparsa sottotono in avvio, non è riuscita a completare la rimonta nonostante una buona reazione nel terzo quarto. A raccontare il match è Nino Violante, dirigente della formazione reggina, che analizza con lucidità e spirito costruttivo una gara combattuta e, a tratti, nervosa. “Una gara maschia, molto fisica“, così Violante descrive gara 1. “Un po’ di nervosismo l’abbiamo pagato soprattutto nel primo quarto, dove non siamo riusciti ad esprimerci come abbiamo fatto per tutta la stagione. Poi nel secondo e soprattutto nel terzo quarto siamo cresciuti, dimostrando il nostro valore. Però in match così importanti serve maggiore continuità e attenzione per tutta la durata dell’incontro“.

Nonostante la sconfitta, l’entusiasmo per la stagione resta intatto. “Una partita non scalfisce ciò che abbiamo fatto quest’anno“, sottolinea il dirigente. “Siamo arrivati fin qui con merito, e ora andiamo a Porto Torres per gara 2 con la convinzione di poter dire ancora la nostra. Vogliamo portare la serie a gara 3 e tentare il miracolo sportivo“.

Obiettivo: riscattarsi in Sardegna. Il match decisivo si giocherà sabato, e la squadra si sta preparando con intensità. “Ci stiamo allenando bene, siamo consapevoli degli errori commessi e pronti a correggerli. Sarà un’impresa, ma abbiamo dimostrato durante l’anno di potercela giocare contro chiunque“.

Violante sottolinea anche il bilancio straordinariamente positivo della stagione, sia in campionato che in Europa: “A inizio stagione c’erano tante incognite, ma il lavoro di scouting di Antonio Cugliandro ha fatto la differenza. I nuovi arrivati si sono integrati perfettamente, e posso dire che questa è stata la miglior stagione della nostra storia. Non solo un traguardo, ma un punto di partenza per un futuro ancora più entusiasmante“.

Tra i momenti più emozionanti, l’Eurocup giocata al PalaCalafiore occupa un posto speciale nel cuore di Violante: “Un palazzetto rimodernato, un buon pubblico e la gioia di trionfare in casa in una manifestazione così prestigiosa. È un ricordo che porto con me e che ci ha aperto le porte per le Final 8 in Turchia“.

E proprio sulle Final 8, in programma a breve, c’è grande attesa: “Il nostro roster ha sempre risposto presente nei momenti decisivi. Quando c’è da tirare fuori gli attributi, lo facciamo – e alla grande. Sono fiducioso, vedo i ragazzi carichi e Antonio li sta guidando al meglio. Possiamo fare un ottimo piazzamento, e chissà… magari anche portare a casa il bottino pieno“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.