Reggio Bic-Porto Torres: al via le semifinali Scudetto! | INFO

L’appuntamento con la storia è arrivato per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Sabato alle ore 15:00, al Palacalafiore di Reggio Calabria, la formazione reggina scenderà in campo per affrontare gli Asinara Waves di Porto Torres nella semifinale Playoff Scudetto. Si tratta di un evento storico e di grande importanza per la compagine calabrese, che per la prima volta raggiunge le semifinali scudetto. Un traguardo senza precedenti nella storia del basket in tutta la regione, che sottolinea il grande lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico.

I ragazzi di Coach Antonio Cugliandro hanno preparato al meglio questa sfida, intensificando gli allenamenti con doppie sedute per affinare la strategia e arrivare al massimo della forma. La gara si preannuncia infuocata: i sardi degli Asinara Waves, capolista della regular season, cercheranno di imporsi per chiudere la serie in casa, ma la Reggio Bic è pronta a dare battaglia, determinata a giocarsi tutte le sue carte per conquistare un risultato storico.

L’incontro, che promette emozioni e spettacolo, avrà ingresso gratuito, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di sport che vorranno sostenere la squadra reggina in questo momento cruciale della stagione. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15:00 al Palacalafiore: la Farmacia Pellicanò Reggio Bic ha bisogno del calore del suo pubblico per continuare a scrivere la storia!

