Reggina-Vibonese, una multa ciascuno dal Giudice Sportivo: striscioni offensivi e pugni alle porte

Ai punti ha vinto la Reggina, alle multe è quasi un pari, con gli amaranto sempre leggermente in vantaggio. Il Giudice Sportivo ha multato sia il club dello Stretto che la Vibonese, in merito a fatti accaduti durante e dopo il match di domenica al Granillo vinto dalla squadra di Trocini per 2-1. Per la Reggina l’ammenda è di 500 euro per “avere propri sostenitori esposto uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti degli Organi Federali”.

Per la Vibonese l’ammenda è di 300 euro per “avere un proprio tesserato, al termine della gara, danneggiato con un pugno la porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”.

