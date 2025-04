Reggina, Trocini sulla vittoria di Locri: “oggi non siamo stati brillantissimi”

StrettoWeb

La Reggina vince contro il Locri per 3-2 con una vittoria sofferta, un finale in affanno e con i padroni di casa che sono stati estremamente coraggiosi. Al termine della partita mister Trocini ha commentato: “il peso di dover vincere sempre è qualcosa che può incidere sulla prestazione, ma sono felice della vittoria. Non siamo stati brillanti nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma qualche errore individuale ha lasciato la gara aperta“, rimarca Trocini.

“Calo mentale? Noi cerchiamo di fare il nostro dovere, certamente i punti pesano perché non ci sono margini di errore. Con una serie di vittorie come quella nostra, ci può stare che qualche volta sei meno brillante. Ragusa e Capomaggio? Nino ha avuto un problema all’adduttore, nel corso del tempo non riusciva a continuare. Capomaggio ha preso una botta al ginocchio”, conclude Trocini.

