Reggina-Nissa, scatta la prevendita: i prezzi dei biglietti per il match del “Granillo”

StrettoWeb

In una nota sul proprio sito ufficiale, la Reggina comunica che “a partire dalle ore 11 di mercoledì 9 aprile, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nissa, in programma domenica 13 aprile alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie D girone I”. Si tratta della penultima partita in casa della stagione regolare, sicuramente l’ultima in cui avranno validità biglietti e abbonamenti. L’ultima, quella contro il Castrumfavara, sarà infatti “Giornata Amaranto”, posticipata dopo l’annullamento per la sfida contro la Vibonese. Ovviamente la tifoseria spera anche che queste possano essere le ultime due in assoluto della stagione in casa: significa che la squadra di Trocini non giocherebbe i playoff, che disputerebbe tra le mura amiche in caso di mancata promozione.

I prezzi dei biglietti

Questi i prezzi:

CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket.

Orari dei punti vendita in cui è possibile acquistare i biglietti

“Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Domenica 13 aprile dalle ore 11 alle ore 14

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Info settore ospiti: Biglietto unico al costo di € 10 più prevendita acquistabile on line sul portale Vivaticket e nelle prevendite autorizzate”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.