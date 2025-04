Reggina-Nissa, i convocati amaranto: difesa contata per Trocini

StrettoWeb

Sono 20 i convocati di mister Trocini per il match di domani pomeriggio al Granillo tra Reggina e Nissa. Si ricorda che gli amaranto, in caso di vittoria, accorcerebbero a -1 sul Siracusa, costretto a riposare forzatamente in quanto avrebbe dovuto affrontare l’Akragas. Per Barillà e compagni l’occasione è ghiotta, anche se poi mancano solo tre giornate.

Tornando ai convocati, da segnalare la difesa decimata per Trocini: out Giuliodori, Adejo e Cham, quest’ultimo squalificato. I difensori di ruolo sono soltanto quattro, di cui tre centrali. In mezzo è ancora out Salandria, che potrebbe non recuperare entro la fine della stagione. Di seguito l’elenco.

Portieri: Lagonigro, Lazar,

Difensori: Capomaggio, Girasole, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall'Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus

