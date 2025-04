Reggina, il giornalista Nino Neri interviene pubblicamente dopo gli attacchi di Ballarino

StrettoWeb

Ha scelto la strada della diplomazia. Arrabbiato, sì, ma non ha voluto replicare in maniera feroce, a caldo, godendosi la grande onda di solidarietà subito successiva agli attacchi. Il giornalista Nino Neri, tra le vittime della sfuriata di Ballarino nel post Reggina-Castrumfavara, è intervenuto pubblicamente per la prima volta due giorni dopo i fatti, con un post significativo sui social.

“Avremo tante cose da dirci. Tra un filmato e l’altro vi racconterò soprattutto per i (fortunatamente pochi) neofiti della materia chi sono, cosa ho fatto in quasi 40 di attività giornalistica in Calabria (fine anni 80) e vi dirò anche cosa rappresenta il format da me ideato, da anni diventato nel tempo, punto di riferimento per il calcio calabrese e siciliano. Tra un filmato e l’altro vi racconterò i miei 20 anni di ritiri con la Reggina Calcio in serie C, serie B e Serie A. Unico giornalista presente assieme al maestro Cambareri. Ripeto Unico. Dimenticavo ci sono anche alcuni anni di inviato della Cadi a calcio a 5 Ci vediamo stasera”. Con queste parole Nino Neri presenta la puntata che andrà in onda questa sera alle ore 21 di Pianeta Dilettanti, il programma finito nel mirino di Ballarino in quanto ha ospitato – la settimana scorsa – il presidente del Siracusa Ricci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.